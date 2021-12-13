Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

В Великих Луках открылась художественная выставка к 30-летию Центра эстетического воспитания

к 30-летию Центра эстетического воспитания в Великих Луках открылась выставка выпускников. Фото скрин видео

В Великих Луках открылась выставка «Наследники», посвященная к 30-летию Центра эстетического воспитания. Об этом со ссылкой на сюжет местного телеканала 360° сообщает Telegram-канал «Великолукские новости».

 Экспозиция состоит из работ профессиональных художников - бывших выпускников художественного отделения ЦЭВ и детей преподавателей этого учреждения. Все они учились у Заслуженного работника культуры , члена Союза художников России Петра Дудко.

Выпускники - уже состоявшиеся художники. Онине только рисуют, но и преподают в лучших учебных заведениях России.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Планируете новогодний корпоратив?

Проголосовать >>>

13 декабря 2021

Стали известны номинанты на кинопремию «Золотой глобус»
13 декабря 2021

В Великих Луках открылась художественная выставка к 30-летию Центра эстетического воспитания
13 декабря 2021

В Москве умер создатель фильма «Асса», кинорежиссёр Сергей Соловьёв

10 декабря 2021

Опера Джакомо Пуччини «Богема» прошла на сцене Большого зала филармонии в Пскове
10 декабря 2021

Брифинг с организаторами и гостями фестиваля современного искусства в Пскове прошёл в медиацентре ПАИ. Главное
10 декабря 2021

Публикуем видео танцующего симфонического оркестра Concord Orchestra из концертного зала в Великих Луках
10 декабря 2021

Проводить студенческие оперные фестивали предложили в Пскове
10 декабря 2021

Оперу «Богема» представят в Пскове сегодня

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...