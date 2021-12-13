В Великих Луках открылась художественная выставка к 30-летию Центра эстетического воспитания
В Великих Луках открылась выставка «Наследники», посвященная к 30-летию Центра эстетического воспитания. Об этом со ссылкой на сюжет местного телеканала 360° сообщает Telegram-канал «Великолукские новости».
Экспозиция состоит из работ профессиональных художников - бывших выпускников художественного отделения ЦЭВ и детей преподавателей этого учреждения. Все они учились у Заслуженного работника культуры , члена Союза художников России Петра Дудко.
Выпускники - уже состоявшиеся художники. Онине только рисуют, но и преподают в лучших учебных заведениях России.
Планируете новогодний корпоратив?
В Великих Луках открылась художественная выставка к 30-летию Центра эстетического воспитания
В Москве умер создатель фильма «Асса», кинорежиссёр Сергей Соловьёв
Брифинг с организаторами и гостями фестиваля современного искусства в Пскове прошёл в медиацентре ПАИ. Главное
Публикуем видео танцующего симфонического оркестра Concord Orchestra из концертного зала в Великих Луках