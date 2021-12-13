В Псковской области на 90% реализован нацпроект «Безопасные качественные дороги»

21:18, 13 декабря 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник, 13 декабря, провёл рабочую встречу с и. о. председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станиславом Стармолотовым. Об этом сообщает пресс-служба администрации Псковской области. На встрече обсудили предварительные итоги реализации профильного национального проекта и других программ в 2021 году.

В первую очередь глава региона поинтересовался состоянием дел в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Руководитель ведомства проинформировал о том, что в настоящее время реализация нацпроекта находится на отметке 90 %. При этом работы по приведению в нормативное состояние дорожной сети и организации безопасного дорожного движения на сумму свыше 4 млрд рублей выполнены в полном объёме, завершается оформление документов.

Всего отремонтировано порядка 150 км дорог региональной сети и более 20 км дорог, входящих в псковскую городскую агломерацию. Самыми крупными отремонтированными объектами в области стали участки дорог Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье в Гдовском районе (более 22 км) и Шимск – Феофилова Пустынь в Стругокрасненском районе (около 12 км). В Пскове это участок Октябрьского проспекта и площадь Ленина с прилегающими улицами общей протяжённостью 1,3 км.

План установки в регионе камер фотовидеофиксации перевыполнен – смонтировано 66 из 60 запланированных устройств. В части внедрения автоматизированных пунктов габаритно-весового контроля работы продолжаются на одном из трёх участков — на дороге Лудони – Павы – Боровичи.

Глава региона обратил внимание на особый контроль комитета за своевременной сдачей этого объекта.

Далее в ходе встречи стороны обсудили планы модернизации региональной дорожной сети и благоустройства прилегающей инфраструктуры в следующем году. В частности, речь зашла о строительстве Северного обхода и дороги на Самолву. Также были рассмотрены перспективные направления развитии авиа-, железнодорожного и автобусного сообщения в регионе.

Губернатор поручил руководителю комитета по транспорту и дорожному хозяйству детально проработать вопросы финансирования профильных программ следующего года со специалистами федерального центра.