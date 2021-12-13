Псковичи принимают активное участие в реализации дорожного нацпроекта

21:58, 13 декабря 2021, ПАИ

Жители Псковской области принимают активное участие в реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству, взаимодействие с населением – одна из важных составляющих дорожного нацпроекта. Только в диалоге с жителями можно достичь максимального эффекта проводимых мероприятий. Именно для этого необходима постоянная связь с гражданами.

Активисты принимают участие в формировании перечня объектов ремонта, проверяют качество дорожных работ в ходе инспекционных поездок, высказывают свои замечания и предложения.

Обращения поступают на официальный сайт комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, в социальные сети, на интернет-ресурс нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

За 2021 год в соцсети поступило более трёх тысяч обращений. Ежегодно обращения поступают от граждан с просьбой отремонтировать дорогу, тротуары, пешеходные переходы, по которым родители ведут своих детей в образовательные учреждения. Так, например, улица Бастионная была отремонтирована неслучайно: по ней ходит общественный транспорт, а также расположены сразу четыре детских образовательных учреждения: детский сад № 23 «Берёзка», коррекционная школа № 4, общеобразовательная средняя школа № 47 и детский сад № 18 «Солнышко».

Только за 2021 год в Псковской области в рамках нацпроекта отремонтировано восемь участков дорог, ведущих к социально значимым объектам: школам, детским садам, поликлиникам и больницам.

Добавим, при составлении плана ремонта по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на следующий год учитываются обращения граждан.