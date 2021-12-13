В Локнянском районе прошёл психологический семинар для семей, воспитывающих детей-инвалидов
В Центре социального обслуживания (ЦСО) Локнянского района прошёл психологический семинар и творческий мастер-класс для семей, воспитывающих детей-инвалидов. Об этом сообщает комитет по социальной защите Псковской области.
Психолог ЦСО разработала и провела психологический тренинг, направленный на профилактику эмоционального выгорания мам, воспитывающих особенных детей. Мамы послушали лекцию, отвечали на вопросы психолога, а также поработали с метафорическими картами. В дополнение к тренингу специалистами был разработан информационный буклет, в котором собраны советы для профилактики эмоционального выгорания.
А пока мамы учились заботиться о себе, дети учились делать поздравительные открытки для своих любимых мам. В конце мероприятия семьи получили подарки со сладостями и были приглашены выбрать одежду и обувь для своих ребят.
По словам специалистов Центра социального обслуживания Локнянского района, семьи с большим удовольствием приняли участие в мероприятии, а закупленных в рамках проекта материалов для творчества хватит для организации ещё нескольких подобных мастер-классов.
Мероприятие прошло в рамках проекта «Берегите матерей», реализуемого на средства субсидии комитета по социальной защите Псковской области.
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