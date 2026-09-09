Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Детский фонд готов сотрудничать со всеми районами Псковской области – Юлия Колесова

Псковское областное отделение Российского детского фонда готово оказывать помощь семьям во всех районах Псковской области. Об этом заявили координаторы программ фонда Кристина Елецкая и Юлия Колесова на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 9 сентября.

Юлия Колесова и Кристина Елецкая. Фото: Екатерина Иванова / ПАИ

По словам Кристины Елецкой, обращения приходят из всех районов области, начиная с Островского, который расположен ближе всего, заканчивая южными районами. Однако юг области охватить настолько же качественно сложнее: и семьям трудно приехать (если есть такая потребность), и центры социального обслуживания не так часто приезжают в фонд, чтобы забрать, например, подобранную вещевую помощь. «В целом, наверное, из каждого района в течение года всё равно к нам поступают обращения», – отметила Кристина Елецкая.

В районах, где очное взаимодействие затруднено, помощь подбирается дистанционно. Представители фонда пояснили, что семья подаёт заявление, в котором подробно описывает размеры одежды и обуви ребёнка, после чего волонтёры подбирают необходимые вещи заочно и направляют их в район. Кроме того, помощь передаётся через центры социального обслуживания населения, которые на местах распределяют её среди нуждающихся семей.

Юлия Колесова отметила, что есть районы, которые закрывают потребности через другие фонды или благотворительные организации, однако Детский фонд открыт к сотрудничеству и приглашает к взаимодействию. «Мы на самом деле готовы к сотрудничеству. Если ещё есть районы, которые не знают о том, что можно обратиться в Детский фонд для получения помощи, то знайте: мы рады попробовать помочь и рассмотреть ваши потребности», – добавила она.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






09 сентября 2026

Колдун из Псковской области примет участие в новом сезоне «Экстрасенсов. Реванш»
09 сентября 2026

Астролюбитель запечатлел Млечный Путь над Труворовом городищем
09 сентября 2026

Пскович участвует в финале конкурса «Учитель года России – 2026»
09 сентября 2026

Детские площадки в трёх деревнях Псковского района обновят до 30 ноября
09 сентября 2026

«Каждый вопрос услышан»: депутат Госдумы встретился с жителями Красногородского района
09 сентября 2026

Ливни накроют Псковскую область 10 сентября
09 сентября 2026

В Псковской области выросло число заболевших хантавирусом
09 сентября 2026

Две дороги отремонтируют в Великих Луках

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...