Детский фонд готов сотрудничать со всеми районами Псковской области – Юлия Колесова

15:09, 09 сентября 2026, ПАИ

Псковское областное отделение Российского детского фонда готово оказывать помощь семьям во всех районах Псковской области. Об этом заявили координаторы программ фонда Кристина Елецкая и Юлия Колесова на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 9 сентября.

По словам Кристины Елецкой, обращения приходят из всех районов области, начиная с Островского, который расположен ближе всего, заканчивая южными районами. Однако юг области охватить настолько же качественно сложнее: и семьям трудно приехать (если есть такая потребность), и центры социального обслуживания не так часто приезжают в фонд, чтобы забрать, например, подобранную вещевую помощь. «В целом, наверное, из каждого района в течение года всё равно к нам поступают обращения», – отметила Кристина Елецкая.

В районах, где очное взаимодействие затруднено, помощь подбирается дистанционно. Представители фонда пояснили, что семья подаёт заявление, в котором подробно описывает размеры одежды и обуви ребёнка, после чего волонтёры подбирают необходимые вещи заочно и направляют их в район. Кроме того, помощь передаётся через центры социального обслуживания населения, которые на местах распределяют её среди нуждающихся семей.

Юлия Колесова отметила, что есть районы, которые закрывают потребности через другие фонды или благотворительные организации, однако Детский фонд открыт к сотрудничеству и приглашает к взаимодействию. «Мы на самом деле готовы к сотрудничеству. Если ещё есть районы, которые не знают о том, что можно обратиться в Детский фонд для получения помощи, то знайте: мы рады попробовать помочь и рассмотреть ваши потребности», – добавила она.