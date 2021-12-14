Выставка «До Нового года не трогать!» открылась в Пскове

07:51, 14 декабря 2021, ПАИ

Выставка «До Нового года не трогать!» открылась во Дворе Постникова (улица Олега Кошевого, 2) в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«Приближается пора долгожданных новогодних праздников. По традиции подготовка к ним создает особую волшебную атмосферу, наполненную ожиданием чуда, но «До Нового года не трогать!». Именно так называется наша новогодняя выставка, - рассказали в музее. - Советские елочные игрушки позволят вам увидеть космическое путешествие, цирковую арену, снежный городок, небольшую коллекцию Дедов Морозов и много других давно забытых интересных новогодних украшений».

Выставку можно посетить в ходе зимних программ «Вокруг новогодней ёлки» для родителей с детьми и «Когда приходит Новый год» для организованных детских групп.

Действует предварительная запись, QR-коды обязательны. Телефоны для записи и справок: 8 (8112) 29 22 60, +7 911 358 08 16.