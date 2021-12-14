18 января стартует новый этап туристического кешбэка

08:14, 14 декабря 2021, ПАИ

В новом году в России начнутся продажи в рамках очередного этапа программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. Об этом пишет РИА Новости.

«Продажи стартуют 18 января и продлятся почти три месяца, до 12 апреля. Отправиться в поездку можно будет сразу же с первого дня продаж и до 30 апреля включительно», — уточнила Догузова.

Пролонгация запланирована и на осень-2022 — начиная с октября. «Точные даты старта мы объявим во второй половине года», — добавила она.

Условия остаются прежними. Путешествие необходимо оплатить картой «МИР», зарегистрированной в программе лояльности; на нее автоматически вернется 20 процентов стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей. С одной карты можно приобрести неограниченное количество туров.