18 января стартует новый этап туристического кешбэка
В новом году в России начнутся продажи в рамках очередного этапа программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. Об этом пишет РИА Новости.
«Продажи стартуют 18 января и продлятся почти три месяца, до 12 апреля. Отправиться в поездку можно будет сразу же с первого дня продаж и до 30 апреля включительно», — уточнила Догузова.
Пролонгация запланирована и на осень-2022 — начиная с октября. «Точные даты старта мы объявим во второй половине года», — добавила она.
Условия остаются прежними. Путешествие необходимо оплатить картой «МИР», зарегистрированной в программе лояльности; на нее автоматически вернется 20 процентов стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей. С одной карты можно приобрести неограниченное количество туров.
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