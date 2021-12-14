Илон Маск выбран «Человеком года» по версии журнала Time

07:26, 14 декабря 2021, ПАИ

Илон Маск выбран «Человеком года» по версии журнала Time. Об этом пишет ТАСС.

«Этот человек обладает экстраординарным влиянием на жизнь на планете Земля и в перспективе, возможно, на жизнь за ее пределами. От кризиса изменения климата, который угрожает самому существованию [человека], от проблем неравенства до новых границ возможного - никто не воплощает в себе темы этого года лучше, чем человек 2021 года - Илон Маск», - объявил Фельзенталь. Он добавил, что влияние Маска на человечество не ограничивается только 2021 годом.

«Практически невозможно не знать Илона Маска из-за его повсеместного присутствия во всех сферах жизни американского общества. У него есть космическая компания, которая доминирует на рынке ракетных запусков, у него есть автомобильная компания, которая доминирует на рынке электрокаров, у него 65 млн подписчиков в Twitter, которых он развлекает своими странными шутками», - сказала сотрудница журнала Молли Болл, добавив, что одним сообщением в соцсети Маск может повлиять на рынок ценных бумаг или на стоимость криптовалюты. «В этом году он проявил себя во всей красе», - заключила Молли Болл.

«Цель Илона Маска - поселить человека на других планетах. Его SpaceX заявила о себе громче, чем любая другая частная [космическая] компания в мире», - пояснил журналист Time Джеффри Клугер. Другой сотрудник журнала Джон Саймонс отметил, что Маск - не только генеральный директор, но и крупнейший держатель акций компании «Тесла», которая является одной из самых дорогих в США.

«Я восхищаюсь всеми, кто приносит пользу человечеству, будь то сфера развлечений или технологий. Я уважаю любого, кто занимается полезными для окружающих вещами», - ответил сам Маск на вопрос, кто из современников вызывает его восхищение.