Илон Маск выбран «Человеком года» по версии журнала Time
Илон Маск выбран «Человеком года» по версии журнала Time. Об этом пишет ТАСС.
«Этот человек обладает экстраординарным влиянием на жизнь на планете Земля и в перспективе, возможно, на жизнь за ее пределами. От кризиса изменения климата, который угрожает самому существованию [человека], от проблем неравенства до новых границ возможного - никто не воплощает в себе темы этого года лучше, чем человек 2021 года - Илон Маск», - объявил Фельзенталь. Он добавил, что влияние Маска на человечество не ограничивается только 2021 годом.
«Практически невозможно не знать Илона Маска из-за его повсеместного присутствия во всех сферах жизни американского общества. У него есть космическая компания, которая доминирует на рынке ракетных запусков, у него есть автомобильная компания, которая доминирует на рынке электрокаров, у него 65 млн подписчиков в Twitter, которых он развлекает своими странными шутками», - сказала сотрудница журнала Молли Болл, добавив, что одним сообщением в соцсети Маск может повлиять на рынок ценных бумаг или на стоимость криптовалюты. «В этом году он проявил себя во всей красе», - заключила Молли Болл.
«Цель Илона Маска - поселить человека на других планетах. Его SpaceX заявила о себе громче, чем любая другая частная [космическая] компания в мире», - пояснил журналист Time Джеффри Клугер. Другой сотрудник журнала Джон Саймонс отметил, что Маск - не только генеральный директор, но и крупнейший держатель акций компании «Тесла», которая является одной из самых дорогих в США.
«Я восхищаюсь всеми, кто приносит пользу человечеству, будь то сфера развлечений или технологий. Я уважаю любого, кто занимается полезными для окружающих вещами», - ответил сам Маск на вопрос, кто из современников вызывает его восхищение.
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