Температура около нуля градусов ожидается в Пскове 14 декабря

08:31, 14 декабря 2021, ПАИ

14 декабря в Псковской области ожидается облачная погода. Вечером пройдёт небольшой мокрый снег, местами умеренный, на юге области без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер южных направлений, умеренный. Температура днем -0...-5 градусов, сообщает официальный Telegram-канал региона.

В Пскове вечером небольшой снег, ночью сильный мокрый снег. На дорогах гололедица. Температура днем и ночью около 0 градусов. В Великих Луках днем без существенных осадков, ночью снег. На дорогах гололедица. Температура днем -1...-3, ночью -3...-5.