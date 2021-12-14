За год стоимость аренды жилья выросла на 31%

08:45, 14 декабря 2021, ПАИ

Арендное жилье в России подорожало за год почти на треть. Об этом рассказал руководитель проектов развития вторичной недвижимости и долгосрочной аренды «Авито Недвижимость» Сергей Хахулин, пишет газета «Известия».

Стоимость аренды жилья с ноября 2020 года по ноябрь 2021 года выросла на 31 процент. Средние ставки по стране достигли 23 тысяч рублей в месяц. По данным директора федеральной компании «Этажи» Ильдара Хусаинова, больше всего подорожали однокомнатные квартиры в Москве (60,5 процента), Казани (44,3 процента), Санкт-Петербурге (33,5 процента), Екатеринбурге (28,6 процента) и Челябинске (22,1 процента).

При этом ставки могут подняться еще на 10-15 процентов, отметили аналитики. В частности, на цены может повлиять принятие законопроекта Минстроя о создании государственной информационной системы (ГИС). В ней необходимо будет регистрировать все сделки.