Два автомобиля сгорели в Псковской области за сутки

09:09, 14 декабря 2021, ПАИ

За сутки в Псковской области сгорели два автомобиля, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

13 декабря в 22:57 в Печорах на улице Родниковой загорелся автомобиль Chevrolet Niva. Огнём повреждено подкапотное пространство. Предположительной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

В 00:40 в деревне Смуравьёво-2 Гдовского района в автомобиле ГАЗ-3302 2011 года выпуска огнём повреждён моторный отсек, выгорел салон.