Горводоканал предупредил об отключении воды в домах Пскова 14 декабря
14 декабря в связи с проведением ремонтных работ возможно временное отключение водоснабжения в псковских домах, сообщается в группе Горводоканала в соцсети «ВКонтакте».
Водоснабжение могут отключить по адресам:
Октябрьский проспект, 39, 41;
улица Вокзальная, 48;
улица Солнечная, 5.
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