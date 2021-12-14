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Общество

Псковские приставы приняли участие в благотворительной акции «Новогоднее чудо»

В преддверии новогодних и рождественских праздников сотрудники УФССП России по Псковской области приняли участие в благотворительной акции ООИП ВОИ «Новогоднее чудо!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Благотворительные мероприятия являются неотъемлемой частью в работе службы судебных приставов, особенно если такие мероприятия касаются детей, которые ждут маленького чуда под Новый год.

В общественную организацию инвалидов Пскова, в которой насчитывается более 200 детей, были направлены детские игрушки, книги, конфеты, из которых сотрудники общественной организации соберут новогодние наборы для каждого ребёнка.

Сотрудники УФССП надеются, что помощь, которую они смогли оказать, сможет порадовать детей и подарить много улыбок в преддверии Нового года.

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