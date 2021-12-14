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Россия – общий дом: зачем буряты добавляют соль и масло в чай

Фото здесь и далее Евгений Епанчинцев и Андрей Зинченко

В состав Российской Федерации входит 85 равноправных субъектов федерации. Россия – многонациональное государство. Несмотря на пандемию, тенденция взаимопроникновения различных культур на территории такого большого государства, как наше, приобретает всё большие масштабы. Формирование культуры межнационального общения является одним из актуальнейших вопросов современного мира. Культурная толерантность – основа взаимодействия, сохранения и укрепления межнационального мира и согласия, единства и дружбы народов, которая способствует гармонизации межнациональных и межэтнических отношений. Псковское агентство информации запускает проект «Россия – общий дом», в котором расскажет псковичам об особенностях различных народов, проживающих на территории России.

Псковское агентство информации выяснило, зачем буряты пьют солёный чай с маслом и почему от такого необычного угощения нельзя отказываться гостям. 

Буряты – монгольский народ, который проживает в России на территории Республики Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области. Верующие представители этого народа исповедуют буддизм. Несколько столетий буряты живут бок о бок с русскими, однако, несмотря на это, они сумели сохранить свой язык, религию и древние традиции.

Если вы приедете в гости к буряту, то он сразу предложит вам выпить чай. Вы получите чашку с горячим напитком, сделаете глоток - и ваши вкусовые рецепторы испытают настоящий шок, ведь чай-то солёный! А ещё с молоком и маслом. Бурятский чай готовится много часов и подносится дорогим гостям в знак особого уважения. Отказаться от чашки – значит обидеть гостеприимного хозяина.

По традиции буряты использовали плиточный зелёный и чёрный чай, который до сих пор привозят торговцы из Монголии. Такой напиток имеет терпкий насыщенный вкус, поэтому туда добавляется молоко. Чай здесь именно варят, а не заваривают. В начале листья чая доводят до кипения, а затем добавляют молоко и кипятят повторно. После этого опускают кусочек масла и добавляют соль по вкусу.

Чай, который чем-то напоминает суп, – традиционный напиток кочевников. Масло снимает раздражение в горле, а соль помогает поддерживать водно-соляной баланс в организме.

Издавна буряты были скотоводами, и им в сибирских условиях обязательно нужна была питательная пища, поэтому сразу понимаешь, в чем смысл такого сытного чая. В Бурятии чай используется во многих обрядах. К примеру, в шаманских обрядах чай даже считается душой народа.

Все истории о народах России читайте в сюжете.

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