Более 271 млн человек в мире заразились COVID-19
По состоянию на утро 14 декабря в мире зарегистрировано 271 126 659 случаев заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.
Жертвами коронавируса стали 5 329 186 человек. Количество выздоровевших – 243 805 652.
Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 51 018 282. В этой стране от коронавируса умерло 819 315 человек, выздоровело – 40 154 700.
Россия по абсолютному количеству заражённых находится на пятом месте. Здесь коронавирусом заболели 10 046 454 человека, 8 769 916 пациентов выздоровело, 290 604 – умерли.
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