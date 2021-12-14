Более 271 млн человек в мире заразились COVID-19

10:17, 14 декабря 2021, ПАИ

По состоянию на утро 14 декабря в мире зарегистрировано 271 126 659 случаев заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 5 329 186 человек. Количество выздоровевших – 243 805 652.

Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 51 018 282. В этой стране от коронавируса умерло 819 315 человек, выздоровело – 40 154 700.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на пятом месте. Здесь коронавирусом заболели 10 046 454 человека, 8 769 916 пациентов выздоровело, 290 604 – умерли.