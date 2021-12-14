Сестринский экзамен: студенты-медики ПсковГУ проходят аттестацию для допуска к работе среднего медицинского персонала

10:21, 14 декабря 2021, ПАИ

«Пациент, поработайте, пожалуйста, кулачком. Сожмите кулак. Определила объем инъекции... Обрабатываю большое поле», - четверокурсница направления «Лечебное дело» Института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ действует как настоящий профессионал: берет шприц, выпускает из него воздух, нащупывает вену на манекене. Серьезная, внимательная, вежливая.

Иначе и быть не может: студенты проходят аттестацию для допуска к работе на должностях среднего медицинского персонала, которая даст им право работать в учреждениях здравоохранения нашего региона медсестрами. Есть среди ребят и будущие медбратья. А в перспективе все они - грамотные квалифицированные врачи, которых сегодня так не хватает области.

Начало

В Псковском государственном университете впервые проходят такие экзамены. Стартовали они в минувшую пятницу: 25 человек, восемь из которых иностранцы, прошли тестовый контроль знаний в компьютерном классе Института медицины и экспериментальной биологии в корпусе на улице Красноармейской.

А сегодня студенты демонстрируют практические навыки в Аккредитационно-симуляционном центре ПсковГУ на улице Малясова. Комиссия ждет их на четырех станциях: внутривенное введение лекарственного средства и подготовка капельной системы для инфузии, обработка мочевыводящего катетера, измерение артериального давления и демонстрация техники базовой сердечно-легочной реанимации.

«Волнение присутствует у всех: алгоритмы сложные, надо много говорить, поэтому боишься какой-то момент упустить, - признается четверокурсница Анна Федорова. - Сейчас мы сдадим практические навыки, а завтра - экзамен по теоретическим знаниям, мы будем отвечать по билетам».

По словам Анны, испытания очень важны для ребят: во-первых, в сложившихся условиях они осознают значимость профессии и понимают, что сестринский допуск даст им возможность трудиться в больницах и поликлиниках региона, где каждый медик сейчас на вес золота. Во-вторых, в дальнейшем аттестация обеспечит всем студентам практический опыт.

«Нельзя стать хорошим врачом, не имея опыта. На данный момент многие из ребят уже трудятся санитарами, но допуск к сестринской работе поможет студентам повысить свою квалификацию и занять более высокую должность, - подчеркивает Анна, которая совмещает учебу с работой помощником эпидемиолога в региональном Центре гигиены и эпидемиологии. - К тому же при поступлении в ординатуру медицинский стаж дает дополнительные баллы».

Чек-лист на пятерку

На столе в кабинете с симуляторами - студенческие чек-листы. Каждый экзаменатор проверяет поэтапно: что делает студент, соблюден ли весь порядок манипуляций, вплоть до таких, казалось бы, мелочей, как необходимость представиться и запросить согласие пациента на те или иные манипуляции.

Профессор кафедры клинической медицины Зоя Николаевна Третьякевич - практикующий врач-педиатр высшей категории, наблюдает за действиями студентки и проставляет в графах протокола заветное «да». Значит, все в порядке, зачет.

«Ребят, которые сегодня сдают экзамен, я хорошо знаю: веду у них иммунологию, педиатрию, в прошлом году преподавала пропедевтику, на первом курсе - историю медицины, - рассказывает Зоя Николаевна. - Студенты, безусловно, выросли, даже по сравнению с прошлым годом. Тогда они делали всего лишь первые шаги в медицине, а сейчас уже получают собственную специализацию, их знания и умения оценивает квалификационная комиссия».

Как объясняет профессор, нынешние испытания, по сути, - генеральная репетиция госэкзаменов, которая предстоит студентам-медикам через два года, по окончании шестого курса. И, судя по всему, ребята настроены серьезно. Вот, например, Валерия Суровикина: девушка уже успела пройти все станции, вокруг нее, как обычно это бывает, столпились однокашники с вопросами: «Ну как? Сложно было?».

«Впечатления замечательные, - делится Валерия. - Спасибо проверяющим - они были очень внимательны к нам, все прошло в дружелюбной обстановке. Конечно, на каждом этапе трясешься. Сейчас, мне кажется, практические навыки - один из самых сложных этапов, здесь важно, чтобы память не подвела. Но у нас была отличная подготовка перед этим».

Отличники в помощь

Действительно, готовились очень серьезно: с первых же дней учебного года - лекции очные и в Zoom, занятия в симуляционном центре с преподавателями-практиками. Результаты не заставили себя долго ждать. Директор Института медицины и экспериментальной биологии Нина Бугеро рассказывает: по результатам тестирования в основном все студенты сдали испытания на пятерки.

«Наши ребята, которые пройдут аттестацию, смогут приступить к работе в медучреждениях города такими специалистами, как медицинская сестра постовая, перевязочная, процедурная, участковая, медицинская сестра по приему вызовов скорой медицинской помощи и приёмного отделения, - объясняет она. - Они займут вакансии в среднем звене здравоохранения, где сейчас ощущается острый дефицит кадров. Для региона это большой плюс. Важно и то, что вуз дает ребятам возможность, еще будучи студентами, трудоустроиться в медучреждениях города».

До экзамена были допущены только те студенты, у которых нет академических задолженностей. К слову, в состав комиссии вошли не только преподаватели ПсковГУ, но и представители комитета по здравоохранению Псковской области, регионального Росздравнадзора, Псковской областной клинической больницы.

«Важно, что этот экзамен подтверждает владение практическими навыками, - подчеркнула проректор по учебной работе и международной деятельности Ольга Серова, также посетившая экзаменационную площадку. - Центр оборудован современными симуляционными аппаратами: студенты оттачивают важнейшие сестринские и врачебные навыки, которые пригодятся им на всех этапах медицинской деятельности».

В феврале вторым потоком сдавать такие же испытания предстоит группе студентов-медиков, которые сейчас находятся на дистанте. А в дальнейшем экзамены на право работать средним медперсоналом станут уже привычной практикой для всех, кто окончил третий курс института по направлению «Лечебное дело»: ребята будут делать первые важные шаги на пути к профессии уже в студенческие годы.

Материал подготовлен пресс-службой ПсковГУ.