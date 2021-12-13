Правительство выделило более 12 млрд рублей на повышение зарплаты бюджетников

10:23, 14 декабря 2021, ПАИ

Более 12,2 млрд рублей будет направлено из резервного фонда правительства на повышение заработной платы работников бюджетной сферы. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Речь идёт об учителях, врачах, преподавателях вузов, а также тех, кто трудится в области науки и культуры. Из выделенных средств более 2,9 млрд рублей будет направлено на повышение зарплаты работников образовательных учреждений и свыше 5,2 млрд рублей – научных. Более 2,6 млрд рублей получат медицинские учреждения и более 1,3 млрд рублей – учреждения культуры.

Михаил Мишустин обратил внимание на необходимость строгого контроля за тем, чтобы в каждом регионе средства дошли до всех людей, которым они положены.

Согласно майскому указу президента 2012 года, оплата труда школьных учителей, педагогов детских садов, преподавателей колледжей и работников учреждений культуры должна доходить до 100% средней зарплаты по региону, а врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников – до 200%.

Выделенное финансирование позволит обеспечить исполнение этого указа с учётом скорректированных прогнозных показателей размера и темпа роста средней заработной платы в регионах России.