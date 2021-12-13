Правительство выделило более 12 млрд рублей на повышение зарплаты бюджетников
Более 12,2 млрд рублей будет направлено из резервного фонда правительства на повышение заработной платы работников бюджетной сферы. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.
Речь идёт об учителях, врачах, преподавателях вузов, а также тех, кто трудится в области науки и культуры. Из выделенных средств более 2,9 млрд рублей будет направлено на повышение зарплаты работников образовательных учреждений и свыше 5,2 млрд рублей – научных. Более 2,6 млрд рублей получат медицинские учреждения и более 1,3 млрд рублей – учреждения культуры.
Михаил Мишустин обратил внимание на необходимость строгого контроля за тем, чтобы в каждом регионе средства дошли до всех людей, которым они положены.
Согласно майскому указу президента 2012 года, оплата труда школьных учителей, педагогов детских садов, преподавателей колледжей и работников учреждений культуры должна доходить до 100% средней зарплаты по региону, а врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников – до 200%.
Выделенное финансирование позволит обеспечить исполнение этого указа с учётом скорректированных прогнозных показателей размера и темпа роста средней заработной платы в регионах России.
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