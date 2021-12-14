Участок улицы Некрасова в Пскове перекроют 16 декабря

10:31, 14 декабря 2021, ПАИ

16 декабря с 10:00 до 20:00 в Пскове для проведения ремонтных работ будет временно закрыт для движения транспорта участок улицы Некрасова от Комсомольского переулка до Музейного. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе городской администрации.

Для объезда выбраны Комсомольский переулок и улица Свердлова (движение от Октябрьского проспекта), улица Советская (движение к Октябрьскому проспекту).

Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок, заранее выбирать пути объезда. При движении следует обращать особое внимание на существующую схему организации движения и выполнять требования дорожных знаков.