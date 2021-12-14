Рособрнадзор: ЕГЭ в 2022 году планируется провести в доковидном формате

10:37, 14 декабря 2021, ПАИ

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2022 году планируется провести в доковидном формате, но в случае ухудшения эпидситуации весной в расписание ЕГЭ могут быть внесены коррективы, пишет «Российская газета» со ссылкой на главу Рособрнадзора Анзора Музаева.

По его словам, ученики одиннадцатых классов уже написали итоговое сочинение, которое является условием допуска к ЕГЭ. Единственным регионом, в котором ещё не все ученики сдали сочинение, является Калмыкия, где до сих пор сложная эпидобстановка по коронавирусу, региональный оперштаб попросил ведомство перенести даты сдачи в регионе.

«У нас два года не было весенней досрочной волны ЕГЭ, сейчас она стоит в расписании с 21 марта по 18 апреля, включая резервные дни. Основной период экзаменов, как обычно, с 26 мая по 2 июля», – пояснил Анзор Музаев.

Он отметил, что в случае изменения ситуации расписание будет переформатировано. Если весной будет сильное ухудшение эпидобстановки, то будет приниматься решение о переносе весенней волны, добавил он.

1 октября были названы сроки проведения ЕГЭ в 2022 году. Так, экзамены в России пройдут с 21 марта по 2 июля.

Основной период сдачи ЕГЭ начнётся 27 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. ЕГЭ по русскому состоится 30 и 31 мая, по математике – 2 июня (профильный уровень) и 3 июня (базовый уровень).

6 июня пройдут экзамены по истории и физике, 9 июня – по обществознанию, 14 июня – по иностранным языкам (письменная часть) и биологии, 16 и 17 июня – по иностранным (устная часть), 20 и 21 июня – по информатике.