Андрей Ермаков: Главная задача – минимизировать вторые смены в школах Псковской области

10:53, 14 декабря 2021, ПАИ

Руководитель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 14 декабря главной задачей работы назвал минимизацию вторых смен в школах Пскова и Псковской области в целом.

По его словам, проблема вторых смен в образовательных учреждениях не теряет своей актуальности. Андрей Ермаков заверил, что для решения этой проблемы до 2024 года планируется создать в Пскове 3 тысячи дополнительных мест на Завеличье и Запсковье. Заявки на одобрение субсидий должны подать уже до конца января 2022 года.

Андрей Ермаков также напомнил, что в рамках нацпроекта «Образование» будут построены еще 2 школы — в Гдове и Себеже, они появятся в 2023 и 2024-2025 году соответственно.

«17 спортзалов в 13 районах области отремонтировали в этом году, 16 спортзалов запланировано в следующем году отремонтировать. 30 «Точек роста» открыли в этом году. 2 IT-клуба открылись в Печорах и Великих Луках», - добавил спикер.