В Псковской области уменьшилось число осложнений от ковидной инфекции

12:05, 14 декабря 2021, ПАИ

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В Псковской области на фоне снижения заболеваемости коронавирусом уменьшилось число осложнений от ковидной инфекции. Об этом Псковскому агентству информации рассказал руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Александр Нестерук.

Александр Нестерук отметил, что уже четвертую неделю в Псковской области продолжается тенденция по снижению заболеваемости коронавирусом. «У нас за прошлую неделю было зарегистрировано 1 235 случаев, это на 92 случая меньше, чем на предыдущей неделе», – рассказал Нестерук и отметил, что заболеваемость снизилась на 6,9%.

Он также подчеркнул, что снизилось и количество случаев пневмоний, в том числе ковидных. За неделю было зарегистрировано 292 пневмонии, в то время как на прошлой неделе было на 36 случаев больше. Ковидных же пневмоний на прошлой неделе было зарегистрировано 134, на этой неделе – 127.