60 молодых специалистов поступили на работу в образовательные учреждения Псковской области в этом году

11:21, 14 декабря 2021, ПАИ

В образовательные учреждения Псковской области на работу в этом году поступили 60 молодых специалистов, на начало года в этой сфере было порядка 400 вакансий в регионе. Об этом заявил руководитель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 14 декабря.

По его словам, кадровая проблема в образовании остается сегодня актуальной для многих регионов России, что связано, как считает Андрей Ермаков, с уровнем оплаты труда.

«Профессиональная переподготовка — важный инструмент, но самый важный — подготовка учителей с базового уровня. Необходимо создавать педагогические классы. В сотрудничестве с ПсковГУ на базе нескольких школ Пскова внедряем такие педагогические классы, и университет уделяет внимание подготовке кадров. Проблему не решить за день за два», - сказал Андрей Ермаков.

Он также уверен, что нужно планомерно снижать количество вакансий в сфере образования в регионе. Андрей Ермаков считает, что это получится сделать только с помощью увеличения заработной платы, доплат за классное руководство и целого ряда стимулирующих дополнительных мер, конкурсов с денежным поощрением.