30 «Точек роста» в Псковской области оснастят новым оборудованием

11:33, 14 декабря 2021, ПАИ

В следующем году в Псковской области 30 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» оснастят новым оборудованием. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 14 декабря.

В частности, для «Точек роста» приобретут компьютерное оборудование, 3D-принтеры, VR-очки и многое другое.

Также Андрей Ермаков сообщил, что в 2022 году для 19 образовательных организаций области в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» приобретут компьютерное оборудование.