Выставка театральных плакатов Ксении Люстиковой откроется в Пскове 16 декабря

11:49, 14 декабря 2021, ПАИ

Выставка театральных афиш и плакатов художника и дизайнера Ксении Люстиковой откроется в рамках XXVIII Пушкинского театрального фестиваля в галерее Псковского театра драмы «ЦЕХ», сообщили в пресс-службе театра.

Ксения Люстикова работает в области графического дизайна, на протяжении последних лет сотрудничает с российскими театрами. Её театральные афиши можно увидеть в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Новосибирске, Иркутске, Воронеже, Томске, Красноярске и других городах.

Тексты Пушкина и Толстого, Грибоедова и Гоголя, Шекспира и Кафки художник аккумулирует в лаконичных, но эффектных и концептуальных плакатах. Посетители галереи смогут увидеть более 50 работ автора.

Открытие выставки в Пскове состоится 16 декабря в 18:00 в галерее «ЦЕХ». Вход свободный.

С афишей XXVIII Пушкинского театрального фестиваля можно ознакомиться здесь.