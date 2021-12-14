«Ростелеком» завершил подключение к интернету социально значимых объектов в Псковской области

12:13, 14 декабря 2021, ПАИ

«Ростелеком» в Псковской области досрочно завершил подключение к интернету социально значимых объектов (СЗО). Специалисты компании за три года проложили более 700 километров волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) и обеспечили доступом к Сети 601 объект. Работы проведены в рамках проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Высокоскоростной интернет до 100 Мбит/сек появился в сельских школах, фельдшерско-акушерских пунктах, участковых пунктах полиции, учреждениях культуры, пожарных частях и администрациях сельских поселений. На первом этапе были подключены 157 СЗО, в 2020 году — еще 193. Больше всего учреждений специалисты «Ростелекома» подключили в 2021 году — 251 объект социальной сферы.

Как отметил и. о. начальника управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Виталий Рахманов, подключение социально значимых объектов к интернету — это фундамент для обеспечения современной связью малых населенных пунктов в целом. «Появившаяся инфраструктура открывает большие возможности для дальнейшего развития телекоммуникаций, чтобы доступ к Сети и всем современным цифровым возможностям могли получить также и физические лица, и местные предприятия. Сегодня это крайне значимый момент, напрямую влияющий на качество жизни людей», — сказал он.

Строительство сети передачи данных и подключение социально значимых объектов к интернету на территории Псковской области было выполнено в рамках контракта, который заключили компания «Ростелеком» и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в 2019 году. Строительство телекоммуникационной инфраструктуры затронуло все 24 района Псковской области. «За три года специалисты нашей компании проделали огромную работу. Только в этом году мы проложили 324 километра оптики, обеспечив интернетом объекты социального значения, в том числе в самых отдаленных и труднодоступных частях региона», — отметила директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Ольга Родионова.

«Ростелеком» — один из партнеров Псковской области по развитию услуг связи. В рамках сотрудничества в регионе уже реализован проект по устранению «цифрового неравенства», благодаря которому Псковская область стала первым субъектом в зоне действия ПАО «Ростелеком», где все города и села с населением от 250 до 500 человек подключены к сети Интернет.