Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Ростелеком» завершил подключение к интернету социально значимых объектов в Псковской области

«Ростелеком» в Псковской области досрочно завершил подключение к интернету социально значимых объектов (СЗО). Специалисты компании за три года проложили более 700 километров волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) и обеспечили доступом к Сети 601 объект. Работы проведены в рамках проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Высокоскоростной интернет до 100 Мбит/сек появился в сельских школах, фельдшерско-акушерских пунктах, участковых пунктах полиции, учреждениях культуры, пожарных частях и администрациях сельских поселений. На первом этапе были подключены 157 СЗО, в 2020 году — еще 193. Больше всего учреждений специалисты «Ростелекома» подключили в 2021 году — 251 объект социальной сферы.

Как отметил и. о. начальника управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Виталий Рахманов, подключение социально значимых объектов к интернету — это фундамент для обеспечения современной связью малых населенных пунктов в целом. «Появившаяся инфраструктура открывает большие возможности для дальнейшего развития телекоммуникаций, чтобы доступ к Сети и всем современным цифровым возможностям могли получить также и физические лица, и местные предприятия. Сегодня это крайне значимый момент, напрямую влияющий на качество жизни людей», — сказал он.

Строительство сети передачи данных и подключение социально значимых объектов к интернету на территории Псковской области было выполнено в рамках контракта, который заключили компания «Ростелеком» и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в 2019 году. Строительство телекоммуникационной инфраструктуры затронуло все 24 района Псковской области. «За три года специалисты нашей компании проделали огромную работу. Только в этом году мы проложили 324 километра оптики, обеспечив интернетом объекты социального значения, в том числе в самых отдаленных и труднодоступных частях региона», — отметила директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Ольга Родионова.

«Ростелеком» — один из партнеров Псковской области по развитию услуг связи. В рамках сотрудничества в регионе уже реализован проект по устранению «цифрового неравенства», благодаря которому Псковская область стала первым субъектом в зоне действия ПАО «Ростелеком», где все города и села с населением от 250 до 500 человек подключены к сети Интернет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Планируете новогодний корпоратив?

Проголосовать >>>

14 декабря 2021

Более 1,6 млн человек остаются под наблюдением в России из-за COVID-19
14 декабря 2021

172 человека заболели коронавирусом в Псковской области за сутки
14 декабря 2021

Итоги работы псковских профсоюзов обсудили в медиацентре ПАИ
14 декабря 2021

В стационар Псковской инфекционки каждый день поступают беременные женщины
14 декабря 2021

Псковский Роспотребнадзор оценил вероятность ужесточения ограничений из-за штамма «омикрон»
14 декабря 2021

В Псковской области уменьшилось число осложнений от ковидной инфекции
14 декабря 2021

Более 28 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки
14 декабря 2021

87 школьных классов в Пскове закрыты на карантин из-за ОРВИ

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...