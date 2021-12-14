В стационар Псковской инфекционки каждый день поступают беременные женщины

12:16, 14 декабря 2021, ПАИ

Врач-педиатр Псковской областной инфекционной больницы Алина Корф рассказала, что в стационар медучреждения каждый день поступают беременные женщины, пишет «Псковская правда».

«Часть из них переносит инфекцию в среднетяжёлой форме с пневмонией, а у некоторых болезнь прогрессирует: нарастает дыхательная недостаточность, развивается респираторный дистресс-синдром. Для ребёнка в утробе матери гипоксия (недостаточность кислорода) очень опасна», - пояснила врач.

Коронавирус также повышает риски преждевременных родов, кесарева сечения, задержку роста у плода и выкидыша. Большую опасность также представляет коронавирус на ранних сроках беременности, когда происходит закладка основных органов и систем.

Алина Корф призвала женщин вакцинироваться заблаговременно, в идеале вместе с супругом.

«Отдельно стоит сказать, что лечение беременных женщин – это очень непростая история, так как многие препараты им просто противопоказаны», - предупредила педиатр.

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