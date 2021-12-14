Итоги работы псковских профсоюзов обсудили в медиацентре ПАИ
В медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция, посвящённая итогам деятельности псковских профсоюзов.
Для вас мы узнали:
- профсоюзы в этом году занимались решением споров, связанных с начислением зарплаты, пенсий, режимом отдыха и труда, отстранением от рабочего процесса из-за ковид-ограничений;
- более 50 % коллектива «Псковжилстроя» вошло в первичную профсоюзную организацию;
- информация о продаже имущества областных профсоюзов не соответствует действительности;
- благодаря активной работе Псковского облсовпрофа санаторию «Хилово» присвоили статус премиум-учреждения;
- санаторно-курортные учреждения Псковской области научились жить с коронавирусом;
- рассматривается вопрос о продолжении программы по оздоровлению медиков, работающих в красных зонах.
Все новости с пресс-конференции читайте в специальном сюжете здесь.
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