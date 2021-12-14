Итоги работы псковских профсоюзов обсудили в медиацентре ПАИ

12:33, 14 декабря 2021, ПАИ

В медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция, посвящённая итогам деятельности псковских профсоюзов.

Для вас мы узнали:

профсоюзы в этом году занимались решением споров, связанных с начислением зарплаты, пенсий, режимом отдыха и труда, отстранением от рабочего процесса из-за ковид-ограничений; более 50 % коллектива «Псковжилстроя» вошло в первичную профсоюзную организацию; информация о продаже имущества областных профсоюзов не соответствует действительности; благодаря активной работе Псковского облсовпрофа санаторию «Хилово» присвоили статус премиум-учреждения; санаторно-курортные учреждения Псковской области научились жить с коронавирусом; рассматривается вопрос о продолжении программы по оздоровлению медиков, работающих в красных зонах.

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