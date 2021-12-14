172 человека заболели коронавирусом в Псковской области за сутки

12:49, 14 декабря 2021, ПАИ

68 711 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 172 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Выздоровело 59 952 пациента (за сутки – 157), умер 1161 инфицированный COVID-19 человек. Всего специалисты провели 688 420 тестов на коронавирус (за сутки – 1 588).

Глава региона призвал тщательно соблюдать меры противовирусной безопасности в ближайшие две недели и отметил, что необходимо сделать всё, чтобы встретить Новый год здоровыми и без введения дополнительных ограничений.