«Я сама сюда дошла. На лыжах»: псковские випы рассказали о любимых зимних видах спорта

17:30, 14 декабря 2021, ПАИ

Спикеры медиацентра Псковского агентства информации рассказали корреспондентам о любимых зимних видах спорта, поезде вместо коньков, мечте о Швейцарии и необычной «оленьей» упряжке.

Вице-спикер Псковского областного Собрания, председатель комитета по бюджету Александр Братчиков:

Зимой я обычно на лыжах катаюсь, дети и жена тоже. Раньше, когда зима зимой была, – раза два в неделю обязательно выбирался, но в этом году пока не ходил. Я вообще-то не ожидал, что зима как положено начнётся в декабре. У нас всё больше зима приходит в январе, а то и в середине января, поэтому так рано зиму никто не ждал, по крайней мере я. Поэтому пока я не очень готов к лыжам, но надо, конечно, обязательно покататься.

Самое простое – это гора Соколиха: там уже традиционно ребята занимаются лыжным спортом, накатали лыжню, «намолили» это место и постоянно готовят там трассу.

Но я, скорее, отправлюсь на зимнюю рыбалку. Это, между прочим, самый активный вид спорта, особенно когда идешь пешком по льду. Вот губернатор рекомендует разрешить выход на лед, тогда обязательно выберусь.

Главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский:

Я катался на коньках, но это было давно, года четыре назад, сейчас времени на это нет совершенно. Но я всё надеюсь, что когда-то мне, как дедушке, удастся отправиться на горнолыжный курорт в Швейцарию. Он у меня был дипломатом, переводчиком с французского языка. У него были дипломатические контакты со всеми коммунистическими и не только коммунистическими странами, в которых используется французский язык: Франция, Бельгия, Швейцария, бывшие африканские франкоговорящие колонии. Я это к тому, что рассчитываю однажды на такой вот зимний отдых в Швейцарии.

Ну а этой зимой я в основном катаюсь на поезде и самолёте. И, судя по моему вчерашнему разговору с филиалом Мариинского театра во Владикавказе, весь январь я тоже буду вот так кататься. Хотя во Владикавказе, вроде, есть курорт, может быть, там удастся куда-то съездить: там же потрясающая природа в горах, возможно, что-то и сложится.

Главный врач Псковской межрайонной больницы Елена Уткина:

На лыжах люблю кататься. Поэтому мы очень любим отдыхать с семьей на даче: у нас там очень красивое место в лесном бору в деревне Спасское Псковского района. В этом году на лыжи встать пока не успела в силу загруженности, но, надеюсь, найду время и в выходные успею покататься. Я, конечно, не профессионал, любитель, но лыжи свои у меня есть. А вот коньки – не моё.

Ещё с внуками с горки катаемся - и на санках, и на «ватрушках», так и проводим зимние выходные.

Директор Псковского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Дмитрий Алемасов:

Учитывая то, что у меня двое маленьких детей, мой основной вид спорта – это «ватрушки». Катаемся обычно в Мальской долине - очень неплохое место. В принципе, даже там, где мы сейчас живём, есть маленькая горочка, дети с неё с удовольствием катаются. Я тоже. Несмотря на то что мы уже взрослые дяди, иногда хочется немножко повеселиться.

В минус двадцать, конечно, особо не покатаешься, но мы всё-таки успели. В новогодние праздники тоже обязательно устроим такие покатушки.

Заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина:

Единственный вид активности, которым я увлекаюсь и летом и зимой, – это пешая ходьба. На работу, с работы хожу исключительно пешком. Это единственное, что я могу себе позволить. При прочих равных, если есть возможность, я умею и люблю ходить на лыжах, но, к сожалению, времени на это не хватает.

А так обычно ходили с мужем или с сестрой, но я и без компании могу. Я же родом из Советского Союза, тогда ещё нормальные зимы были, и лыжи стали излюбленным времяпрепровождением. В Корытово становишься на лыжню – и километров десять в одну сторону и десять – в другую.

Главный врач Псковского перинатального центра Николай Красиков:

Для активных видов отдыха совершенно не хватает времени, очень большой дефицит. Пока единственная активность – это работа, работа и работа. Но одно из самых любимых и веселых занятий зимой – это, конечно же, санки и «ватрушки» вместе с ребенком.

И. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов:

Я вообще фанат и много лет занимаюсь тайским боксом, муай-тай, но это, наверно, максимально летний вид спорта, боевого искусства. А так люблю беговые лыжи, потому что на горных лыжах я не пробовал кататься, на сноуборде, можно сказать, пробовал, но не знаю, моё ли это. А вот беговые лыжи – да, и на санках с горки погонять!

Как раз на прошлой неделе появилась идея, что надо бы обновить свою лыжную беговую экипировку, тогда можно попробовать выбраться в лес с утра. Если побегу, то точно в одиночестве, только со своей собакой, чтобы немного отдохнуть от общения с человечеством. Если семья захочет, то, конечно же, вместе пойдем, но я думаю, что, скорее всего, буду я с собакой.

Режиссёр-постановщик, сценарист, музыкант Аркадий Гевондов:

Максимум для меня зимой – катание на «ватрушке». Всем их рекомендую: во-первых, это забавно, во-вторых, на них ты без конца крутишься, есть какая-то внутренняя динамика. Я обычно эксплуатирую женщин в этой ситуации: они бегут впереди, а я один – сзади еду в образе Санта-Клауса, вот и бороду даже отпустил. Единственное, что они без рогов.

Я родился в такой стране, где никогда не было снега. Когда я его впервые увидел, уже было поздно приобщаться к зимним видам спорта. А так я люблю активости в тёплых помещениях со штанагами и грушами.

Солист Мариинского театра, народный артист России Владимир Ванеев:

Сейчас если у меня есть время убрать снег с участка – я уже счастлив. Но в последнее время я даже стал подыскивать трактор, потому что не успеваю и этого. Тем более абсолютно нет времени на коньки и лыжи, потому что с 9 утра до 12 ночи я всегда занят. И выходных у меня нет. Я люблю их копить и потом брать недельку, чтобы отдохнуть, например, в Финляндии. Там у меня дом, озеро неподалёку, куда я иногда выбираюсь на зимнюю рыбалку.