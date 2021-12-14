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Общество

Операция «Неформал» началась в Псковской области: полиция будет искать среди молодежи экстремистов и националистов

С 14 по 21 декабря в Псковской области пройдет комплексная оперативно-профилактическая операция «Неформал», одна из ее главных задач – профилактика экстремистских и националистических проявлений в молодежной среде. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В операции принимают принимают участие сотрудники УМВД России по Псковской области, члены комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, представители социальной службы, образовательных учреждений.

С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки планируется проведение профилактических рейдов в местах массовой концентрации молодежи, проверок по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел.

Кроме того, как добавили в ведомстве, будут организованы беседы с учащимися, направленные на предупреждение преступлений и правонарушений, в том числе связанных с разжиганием межнациональной розни. Школьникам и студентам будут разъяснять меры уголовной и административной ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

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