Более 688 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области

13:22, 14 декабря 2021, ПАИ

За последние сутки в Псковской области провели 1 588 тестов на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 688 420, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Всего в Псковской области коронавирусом заразилось 68 711 человек, 59 952 пациента выздоровело, 1 161 человек умер.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.