Через Псковскую область организован турмаршрут по местам жизни и славы князя Александра Невского

13:52, 14 декабря 2021, ПАИ

Комитет по туризму Псковской области в 2021 году разработал туристический маршрут «Князь Александр Невский», который объединяет пространства Северо-Запада России, связанные с именем великого русского князя. Создание туристического пути по местам легендарных битв и городам, освобождённым и основанным Александром Невским, приурочено к 800-летию со дня его рождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Туристический путь по территории Псковской области проходит через Псков, Гдовский, Печорский и Порховский районы. Путешественники смогут ознакомиться как с древней архитектурой Псковщины – стенами средневековых крепостей и храмов, так и с достопримечательностями нового времени. Речь, в частности, идёт о мемориальном комплексе «Князь Александр Невский с дружиной», установленном на берегу Чудского озера в деревне Самолва в этом году.

Маршрут «Князь Александр Невский» кольцевой, всесезонный, предназначен для путешествия на автомобиле. Он проходит по территории Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской, Новгородской областей. Общая протяженность маршрута составляет 937 километров. Продолжительность путешествия может составлять от трёх до семи дней.