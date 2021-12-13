Пскович завоевал золото на Кубке мира нефтяных стран по боксу

13:56, 14 декабря 2021, ПАИ

Псковский спортсмен, мастер спорта России Дмитрий Муратов одержал победу в соревнованиях на этапе 18-го Кубка мира нефтяных стран по боксу. Состязания состоялись в Нижневартовске, сообщили Псковскому агентству информации в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Пскович признан лучшим в весовой категории 75 килограммов. В ходе соревнований он также выполнил норматив мастера спорта России международного класса.

Напомним, Дмитрий Муратов – спортсмен Центра спортивной подготовки Псковской области и воспитанник спортивной школы «Олимп». Неоднократный чемпион ВДВ, неоднократный чемпион Северо-Западного федерального округа, победитель всероссийских соревнований класса «А», состязаний международного уровня.

В октябре этого года он стал бронзовым призером чемпионата России по боксу среди мужчин. По его итогам Дмитрий Муратов включён в основной состав национальной сборной России.

Занимается Дмитрий Муратов под руководством заслуженного тренера России, заслуженного работника физической культуры РФ Владимира Ивасенко.