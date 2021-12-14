Уникальную лекцию про псковского ювелира проведут в псковской библиотеке имени Василёва

14:19, 14 декабря 2021, ПАИ

15 декабря в историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва прочитают лекцию про псковского ювелира Анатолия Елизарова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения.

На очередное заседание Народного университета культуры библиотекари пригласили старшего научного сотрудника, хранителя фонда предметов из драгоценных металлов Псково-Изборского объединённого музея-заповедника Ирину Галицкую. В 18:00 она выступит в библиотеке с лекцией «Анатолий Николаевич Елизаров – псковский художник-ювелир».

Видеозапись лекции производиться не будет, так как посетителям библиотеки предлагается нигде не опубликованный уникальный исследовательский материал.

Во избежание распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) все посетители библиотеки обязаны быть в медицинских масках, а также иметь при себе один из двух документов: документ, подтверждающий прохождение вакцинации против COVID-19 двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной, либо документ, содержащий сведения о перенесенном заболевании COVID-19 в течение шести месяцев (начиная с даты выздоровления), предшествующих дню проведения мероприятия.