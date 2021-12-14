Псковское отделение Ассоциации юристов России работает по системе «ОКНО»

15:52, 14 декабря 2021, ПАИ

Участник проекта «Продюсерский центр СО НКО», Псковское региональное отделение общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» вышла на уровень получения сертификата для присвоения знака качества.

Ассоциация занимается правовым просвещением граждан, проводит обучающие тренинги, семинары и мастер-классы для граждан и общественных организаций, оказывает бесплатную юридическую помощь социально незащищённым гражданам, выполняет роль наставника молодых юристов.

Раз в квартал осуществляется проведение общероссийских дней бесплатной юридической помощи. За расписанием можно следить на сайте.

Также псковское отделение Ассоциации юристов России проводит областные дни бесплатной юридической помощи, где жители региона могут получить онлайн-консультацию от ведущих юристов организации.

Участники ассоциации сотрудничают с шестью районными центрами социального проектирования и добровольчества в Великих Луках, Острове, Дно, Пыталово, Дедовичах и Опочке.

«Мы приезжаем в район и проводам лекцию на актуальную тему для конкретной территории. Конечно же, всё по согласованию с районами. Хочется отметить, что это не просто лекции, а диалог с гражданами, где юристы, адвокаты дают конкретные советы по возникшей проблеме. После проводятся индивидуальные очные консультации со всеми присутствующим», — рассказала директор регионального отделени Ассоциации юристов России Неля Лебедева.

Приём ведётся на базе содружественных центров уже сегодня. Консультанты на месте записывают запрос обратившегося жителя района, который затем направляют в главный корпус АЮР в Пскове. Ответ от практикующих экспертов приходит в письменной форме.

Псковское отделение ведёт проектную деятельность с 2014 года. За это время реализовано более 20 успешных проектов. Удалось получить гранты на областном и федеральном уровнях.

«Для нас это был полезный опыт. Конечно, мы всегда тщательно следим за документацией, которая у нас ведется, но проходя самооценку, мы многие документы поправили, систематизировали, довели до ума. Внешняя оценка позволила нам получить независимую обратную связь об услугах, которые мы предоставляем. Мы задумались о том, что можем ещё хорошего и полезного сделать для нашей основной целевой группы - членов нашей организации. Появилось много идей, есть понимание, куда развиваться. Уходим от однолетнего планирования, будем планировать на перспективу», - отметила Неля Лебедева.

Псковское отделение Ассоциации юристов России является участником проекта «Продюсерский центр СО НКО», реализуемого ПРОО «Команда 2018» при поддержке Фонда президентских грантов. До того как получить знак качества, участники проделывают большую работу: проходят первичные самооценки организации, внешнюю оценку по системе «ОКНО» от АНО Центр обеспечения качества деятельности организаций социальной сферы «ОКНО», партнёров ПРОО «Команда 2018», вносят коррективы в структуру организации и меняют привычный принцип работы.

Контакты ПРОООО «Ассоциация юристов России»:

Адрес: Псков, ул. Ленина, д. 7.

Контактный телефон для записи на очную консультацию или получение первичной:

+7 (953) 235-67-67.

Сайт здесь.