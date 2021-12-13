Легкоатлетка Наталья Спиридонова прыгнула дальше всех на соревнованиях в Пскове

14:59, 14 декабря 2021, ПАИ

Соревнования памяти Заслуженного работника физической культуры Российской Федерации Х.О. Мехине состоялись в новом легкоатлетическом манеже стадиона «Машиностроитель». Как отметили организаторы, традиционный турнир прошел на высоком профессиональном уровне, гости из Ленинградской, Новгородской областей, а также спортсмены из Великих Лук, Острова, Печор, Пскова остались довольны стартами.

В прыжках в длину среди женщин 2004 года рождения и старше не было равных Наталье Спиридоновой (СШ «Надежда», Псков), её результат 5м.45 см. Среди мужчин первым стал Павел Яковлев из Великих Лук с результатом 6м 29см.

В прыжках в высоту на турнире среди мужчин победил Никита Резаков из Сланцев. Он прыгнул на 185см. Среди женщин выше всех прыгнула Ксения Богданова из Великих Лук - 155см.

В беге на 1000 метров среди девушек 2005 - 2006 годов рождения победу одержала Анастасия Поспелова из Сланцев, её достижение - 3.24,3 м. Среди юношей - Константин Петтай (СШ «Надежда», Псков) с результатом 2.55,9м.