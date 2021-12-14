340 псковичей оштрафовали за неделю за нарушение масочного режима

15:02, 14 декабря 2021, ПАИ

Суды Псковской области с 6 по 12 декабря рассмотрели 386 дел об административных правонарушениях (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности при угрозе ЧС (нарушение масочного режима), сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

340 правонарушителям назначили штрафы от 1000 рублей, 38 человек получил предупреждения, по 8 делам приняты иные процессуальные решения.