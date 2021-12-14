Более 1100 псковичей лечатся от COVID-19 амбулаторно

15:22, 14 декабря 2021, ПАИ

Более 1100 заражённых коронавирусом пациентов проходят лечение амбулаторно в Псковской городской поликлинике. Об этом сообщила главный врач учреждения Галина Невалённая на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 14 декабря.

«Однозначно меньше стало звонков от пациентов. Взрывной подъём заболеваемости был в октябре, было 1600 амбулаторных пациентов, сейчас 1100-1150, нет такого быстрого роста», - рассказала Галина Невалённая, отметив, что это может быть связано с тем, что приближается необходимый уровень вакцинации и вырабатывается коллективный иммунитет.

Также спикер добавила, что беременных псковичек, которые обращаются, направляют в стационар, поскольку у них могут быстро развиваться осложнения.