Делать прививку от коронавируса беременным советуют на территории Псковского перинатального центра

17:45, 14 декабря 2021, ПАИ

Для беременных предпочтительнее вакцинироваться в женской консультации, поскольку там их предварительно осмотрят специалисты. Об этом заявила врач акушер-гинеколог Псковского перинатального центра Софья Крыжова.

«Здесь беременную осматривает не только терапевт, но и врач акушер-гинеколог, чего мы не может предоставить в обычных пунктах вакцинации. Оценивается состояние женщины и контролируется сердцебиение плода», – рассказала медик.

Сегодня на территории Псковского перинатального центра открылся выездной центр вакцинации для беременных. Перед вакцинацией женщин осматривает врач-терапевт, акушер-гинеколог, беременной измеряют давление и температуру, собирают анамнез и проводят анкетирование и контролируют сердцебиение плода. Кроме того, после прививки беременная на протяжении часа остается под наблюдением медицинского персонала.