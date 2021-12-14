Делать прививку от коронавируса беременным советуют на территории Псковского перинатального центра
Для беременных предпочтительнее вакцинироваться в женской консультации, поскольку там их предварительно осмотрят специалисты. Об этом заявила врач акушер-гинеколог Псковского перинатального центра Софья Крыжова.
«Здесь беременную осматривает не только терапевт, но и врач акушер-гинеколог, чего мы не может предоставить в обычных пунктах вакцинации. Оценивается состояние женщины и контролируется сердцебиение плода», – рассказала медик.
Сегодня на территории Псковского перинатального центра открылся выездной центр вакцинации для беременных. Перед вакцинацией женщин осматривает врач-терапевт, акушер-гинеколог, беременной измеряют давление и температуру, собирают анамнез и проводят анкетирование и контролируют сердцебиение плода. Кроме того, после прививки беременная на протяжении часа остается под наблюдением медицинского персонала.
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Делать прививку от коронавируса беременным советуют на территории Псковского перинатального центра