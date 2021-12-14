В псковских поликлиниках не хватает терапевтов и врачей общей практики

15:58, 14 декабря 2021, ПАИ

В псковских городских поликлиниках не хватает врачей-терапевтов и врачей общей практики. Об этом сообщила главный врач учреждения Галина Невалённая на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 14 декабря.

«Дефицит в первичном звене, поскольку это сложная работа и требует от врача максимального профессионализма», - отметила Галина Невалённая.

Кроме того, есть дефицит эндокринологов и кардиологов. «Мы даем целевые направления для поступления в медвузы и на ординатуру», - добавила главный врач.

Спикер подчеркнула, что делается всё для решения кадрового вопроса.