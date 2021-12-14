В муниципалитетах Псковской области уже работают 250 ТОСов

16:14, 14 декабря 2021, ПАИ

В муниципалитетах Псковской области уже работают 250 ТОСов, сообщил губернатор Михаил Ведерников на заседании Совета муниципальных образований 14 декабря. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Вы многое сделали для развития ТОСов, если в 2018 году у нас их было всего два, то в настоящем времени их 250», - обратился губернатор к главам муниципалитетов.

«Очевидно, что уровень профессионализма органов местного самоуправления Псковской области растет от года к году, и это подтверждается целым рядом показателей», - заявил Михаил Ведерников.