Три года колонии получила псковичка за пьяное ДТП

18:01, 14 декабря 2021, ПАИ

Три года колонии получила 25-летняя псковичка за пьяное ДТП без прав. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковского района.

15 августа девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справилась с управлением автомобилем «Тойота-Камри» и совершила наезд на припаркованные у автобусной остановки «Дуброво» два автомобиля. Далее один из автомобилей по инерции совершил наезд на пешехода, стоявшую на автобусной остановке. В результате ДТП пешеходу были причинены телесные повреждения, повлёкшие причинение тяжкого вреда здоровью.

Суд назначил виновной наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами механических транспортных средств, на 2 года 10 месяцев.