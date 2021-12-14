Около 40 работников Псковского ГКЦ были отмечены наградами

18:41, 14 декабря 2021, ПАИ

14 декабря в городском культурном центре города Пскова состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 60-летнему юбилею учреждения.

В ходе церемонии руководители и члены творческих коллективов, работники ГКЦ получили почётные грамоты в честь круглой даты. Всего заслуженными наградами было отмечено около 40 человек, сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

С приветственным словом выступил заместитель главы города Пскова Владимир Воробьев. Он пожелал всем работникам центра счастья, здоровья и творческих успехов на благо псковичей.

Далее исполняющий обязанности начальника управления культуры администрации города Пскова Дмитрий Яковлев выразил слова благодарности коллегам за их вклад в развитие культурной жизни Пскова. Он отметил, что ГКЦ является флагманом культуры города. «Хочу пожелать вам полных зрительных залов и бурных оваций!» – заключил Дмитрий Яковлев.

Городской культурный центр – это самое крупное учреждение культуры клубного типа в Псковской области, которое имеет три филиала в городе Пскове. Здание ГКЦ было построено в 1961 году как Дом культуры строителей. Своё нынешнее название центр получил в 1997 году.

Сейчас в городском культурном центре открыто более 60 клубных формирований, в них занимается свыше 1 200 псковичей. В ГКЦ работает высокопрофессиональная команда специалистов, которая раскрывает творческий потенциал, создаёт среду духовного развития личности и тем самым вносит значительный вклад в социальное и культурное развитие города. В год здесь проходит до 500 культурно-массовых мероприятий, их участниками становятся 170 тысяч человек.

Недавно в Псковском ГКЦ прошёл ремонт: капитально отремонтировали фойе первого этажа, главный вход в здание и колоннаду.