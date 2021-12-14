Псковскую область на турнире профессионального бокса в Самаре представит Сергей Егоров
17 декабря в Самаре состоится вечер профессионального бокса «Буря на Волге». Турнир пройдёт в спортивно-концертном комплексе «Дворец спорта». Об этом в своём паблике напомнил клуб единоборств «Отечество – Псковская область».
В профессиональном статусе свой первый бой в тяжёлом весе проведёт представитель Псковской областной федерации бокса, воспитанник СШОР «Экспресс», спортсмен КСЕ «Отечество – Псковская область», мастер спорта международного класса Сергей Егоров.
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