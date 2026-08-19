Скейт-парк на улице Леона Поземского в Пскове снова закрыли на ремонт
Скейт-парк на улице Леона Поземского в Пскове закрыли на ремонт до 20 августа включительно. Об этом сообщает Дирекция спортивных сооружений города.
В рамках работ будет производиться ремонт рамп.
Скейт-парк в Пскове в этом году ремонтируют регулярно. Только за последние полтора месяца площадку закрывали дважды: в конце июля также проводился ремонт рамп, а 7 августа объект закрывали для устранения дефектов. Тогда работы завершили за один день, и уже 8 августа скейт-парк возобновил работу в штатном режиме.
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