Псковский «Спартак Будущее» вышел в полуфинал первенства СЗФО по футболу
Футболисты псковской команды «Спартак Будущее» вышли в полуфинал первенства Северо-Западного федерального округа (СЗФО) среди юношей до 14 лет. Соревнования проходят на стадионе «Машиностроитель» в Пскове, сообщает корреспондент ПАИ.
В четвертьфинале псковские спартаковцы обыграли СШОР-5 Калининград со счётом 1:0. Победный гол прямым ударом со штрафного на свой счёт записал Максим Гейко на пятой минуте встречи.
За путёвку в финал турнира псковичи поспорят с командой «Калининград». Эти коллективы уже встречались на групповом этапе первенства, и победу со счётом 4:3 тогда одержали калининградцы.
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