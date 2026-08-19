Псковский «Спартак Будущее» вышел в полуфинал первенства СЗФО по футболу

15:41, 19 августа 2026, ПАИ

Футболисты псковской команды «Спартак Будущее» вышли в полуфинал первенства Северо-Западного федерального округа (СЗФО) среди юношей до 14 лет. Соревнования проходят на стадионе «Машиностроитель» в Пскове, сообщает корреспондент ПАИ.

В четвертьфинале псковские спартаковцы обыграли СШОР-5 Калининград со счётом 1:0. Победный гол прямым ударом со штрафного на свой счёт записал Максим Гейко на пятой минуте встречи.

За путёвку в финал турнира псковичи поспорят с командой «Калининград». Эти коллективы уже встречались на групповом этапе первенства, и победу со счётом 4:3 тогда одержали калининградцы.

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