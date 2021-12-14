16 декабря пункт вакцинации в великолукском ТЦ «Апельсин» закроют на полдня
ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница» сообщает, что 16 декабря с 10:00 до 14:00 мобильный пункт вакцинации в ТЦ «Апельсин» не будет работать по техническим причинам. Просьба учитывать это при желании вакцинироваться.
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