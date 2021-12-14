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Происшествия

В псковском торговом центре «Акваполис» сработала пожарная сигнализация

Посетителей вывели на улицу из торгового центра. Фото ПАИ

Сегодня вечером в псковском ТЦ «Акваполис» по адресу ул. Кузбасской Дивизии, 19 сработала пожарная сигнализация. Всех посетителей эвакуировали на улицу, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка»

​«Произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации», – сообщили позже в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

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