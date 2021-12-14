В псковском торговом центре «Акваполис» сработала пожарная сигнализация

21:23, 14 декабря 2021, ПАИ

Сегодня вечером в псковском ТЦ «Акваполис» по адресу ул. Кузбасской Дивизии, 19 сработала пожарная сигнализация. Всех посетителей эвакуировали на улицу, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

​«Произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации», – сообщили позже в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.