В псковском торговом центре «Акваполис» сработала пожарная сигнализация
Сегодня вечером в псковском ТЦ «Акваполис» по адресу ул. Кузбасской Дивизии, 19 сработала пожарная сигнализация. Всех посетителей эвакуировали на улицу, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».
«Произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации», – сообщили позже в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
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