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Общество

В России стартовал зимний этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств

Начался четвёртый этап программы стимулирования путешествий по России. Фото Instagram

Объявлены сроки проведения четвёртого этапа программы стимулирования доступных внутренних туристических поездок. Об этом сообщает комитет по туризму Псковской области.
Чтобы попасть в программу, поездку необходимо оплатить с 00:01 18 января по 23:59 12 апреля 2022 года.

В путешествия можно отправиться с момента старта программы и вернуться до 23:59 30 апреля 2022 года. 
В речной/морской или железнодорожный круиз можно отправиться с момента старта программы и вернуться до 23:59 1 июня 2022 года.

Условия начисления возврата не изменились:

  • период проживания в классифицированных средствах размещения от двух ночей;
  • стоимость туристической услуги (турпакета, круиза, проживания) – любая;
  • размер кешбэка составит 20 % от стоимости тура, но не более 20 000 рублей за одну операцию по одной карте;
  • количество покупок по одной карте не ограничено;
  • оплата должна быть произведена по карте «Мир» одного из банка участников программы лояльности для держателей карт «Мир», зарегистрированной до момента оплаты в программе лояльности «Мир».

В программе принимают участие туроператоры, зарегистрированные в ЕФРТ, гостиницы всех типов, включая санаторно-курортные предприятия, прошедшие классификацию, и электронные системы агрегаторов туристских услуг.

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