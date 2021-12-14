В России стартовал зимний этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств

21:42, 14 декабря 2021, ПАИ

Объявлены сроки проведения четвёртого этапа программы стимулирования доступных внутренних туристических поездок. Об этом сообщает комитет по туризму Псковской области.

Чтобы попасть в программу, поездку необходимо оплатить с 00:01 18 января по 23:59 12 апреля 2022 года.

В путешествия можно отправиться с момента старта программы и вернуться до 23:59 30 апреля 2022 года.

В речной/морской или железнодорожный круиз можно отправиться с момента старта программы и вернуться до 23:59 1 июня 2022 года.



Условия начисления возврата не изменились:

период проживания в классифицированных средствах размещения от двух ночей;

стоимость туристической услуги (турпакета, круиза, проживания) – любая;

размер кешбэка составит 20 % от стоимости тура, но не более 20 000 рублей за одну операцию по одной карте;

количество покупок по одной карте не ограничено;

оплата должна быть произведена по карте «Мир» одного из банка участников программы лояльности для держателей карт «Мир», зарегистрированной до момента оплаты в программе лояльности «Мир».

В программе принимают участие туроператоры, зарегистрированные в ЕФРТ, гостиницы всех типов, включая санаторно-курортные предприятия, прошедшие классификацию, и электронные системы агрегаторов туристских услуг.