В России стартовал зимний этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств
Объявлены сроки проведения четвёртого этапа программы стимулирования доступных внутренних туристических поездок. Об этом сообщает комитет по туризму Псковской области.
Чтобы попасть в программу, поездку необходимо оплатить с 00:01 18 января по 23:59 12 апреля 2022 года.
В путешествия можно отправиться с момента старта программы и вернуться до 23:59 30 апреля 2022 года.
В речной/морской или железнодорожный круиз можно отправиться с момента старта программы и вернуться до 23:59 1 июня 2022 года.
Условия начисления возврата не изменились:
- период проживания в классифицированных средствах размещения от двух ночей;
- стоимость туристической услуги (турпакета, круиза, проживания) – любая;
- размер кешбэка составит 20 % от стоимости тура, но не более 20 000 рублей за одну операцию по одной карте;
- количество покупок по одной карте не ограничено;
- оплата должна быть произведена по карте «Мир» одного из банка участников программы лояльности для держателей карт «Мир», зарегистрированной до момента оплаты в программе лояльности «Мир».
В программе принимают участие туроператоры, зарегистрированные в ЕФРТ, гостиницы всех типов, включая санаторно-курортные предприятия, прошедшие классификацию, и электронные системы агрегаторов туристских услуг.
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В России стартовал зимний этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств
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