Сегодня в Москве прошёл крупнейший за 28 лет снегопад

22:09, 14 декабря 2021, ПАИ

Метеорологи Москвы констатируют, что прошедший сегодня в столице снегопад стал крупнейшим за 28 лет. За один день москвичам досталась пятая часть месячной нормы осадков. Об этом сообщает телеканал «360°».

К таким результатам привёл так называемый волновой атмосферный фронт, объясняют синоптики. Именно из-за него последние сутки Москву заносит сплошным снегом.

Чтобы откопать Москву, на улицы города вышли 10 тыс. единиц техники и более 70 тыс. коммунальщиков. Такие данные приводит комплекс городского хозяйства Москвы.