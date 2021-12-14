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Общество

Сегодня в Москве прошёл крупнейший за 28 лет снегопад

Столицу сегодня засыпало снегом. Фото profile.ru

Метеорологи Москвы констатируют, что прошедший сегодня в столице снегопад стал крупнейшим за 28 лет. За один день москвичам досталась пятая часть месячной нормы осадков. Об этом сообщает телеканал «360°».

К таким результатам привёл так называемый волновой атмосферный фронт, объясняют синоптики. Именно из-за него последние сутки Москву заносит сплошным снегом. 

Чтобы откопать Москву, на улицы города вышли 10 тыс. единиц техники и более 70 тыс. коммунальщиков. Такие данные приводит комплекс городского хозяйства Москвы.

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